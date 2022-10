Waregems ziekenhuis stuurt experten naar woonzorgcentrum in Oostrozebeke om te helpen met medicatiebeveiliging

Na een controle van de zorginspectie bleek dat het woonzorgcentrum nog altijd slordig omspringt met onder andere de medicatie. Daarom moet het woonzorgcentrum zich laten begeleiden door een expert. Schepen Carine Geldhof (Oostrozebeke Nu) is blij met de hulp. "Er is een overeenkomst tussen het ziekenhuis van Waregem en het woonzorgcentrum in Oostrozebeke om de medicatie beter te beveiligen."

De medewerkers van het ziekenhuis zullen ook het personeel van het woonzorgcentrum begeleiden. "Op vlak van medicatiebeveiliging, maar ook op vlak van wondzorg" aldus schepen Geldhof. "Die mensen willen dat het helemaal op punt staat. We hebben er alle vertrouwen in. Het zijn experten op dat vlak. De medicatiebeveiliging zal dan zijn zoals in de ziekenhuizen."