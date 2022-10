Moeder doodgereden Merel De Prins (12) na uitspraak Jan Jambon (N-VA) over te snel rijden: "Zulke dingen zeg je niet, zeker niet als minister-president"

Ook Cathy Berx, voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid en gouverneur van de provincie Antwerpen, is niet te spreken over Jambons opmerking. “De belangrijkste killers in het verkeer zijn overdreven snelheid, rijden onder invloed en onder afleiding. Het is dus bijzonder pijnlijk en ook echt jammer dat zoiets gebanaliseerd wordt. Als je te snel rijdt, zie je een en ander niet, en dan is de impact van een eventuele aanrijding veel groter. Overdreven snelheid is niets iets om te banaliseren.”