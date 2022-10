Paterskerk in Roeselare is een café: "Vroeger kerk met de kortste diensten, nu misschien met de langste nachten"

Kerk 33 is de naam van het café. Een verwijzing naar het huisnummer van de kerk, maar ook naar de leeftijd van Jezus Christus en naar de Heilige Drievuldigheid. "Ook de drank- en wijnkaart hebben we aangepast met verwijzingen naar heiligen of duiveltjes", zegt Henk De Gheldere, uitbater van Kerk 33. "In de kerk hebben we een grote tent gezet om de akoestiek te verbeteren en ook de verwarming betaalbaar te houden. We hebben het wat intiemer gemaakt. Vooral de verwarmingskosten zullen een uitdaging zijn."