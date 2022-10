Van koelkast tot speelgoed: Belgisch-Nederlands bedrijf recycleert plastic uit onze oude frigo's tot Playmobil-figuurtjes 

"Normaal gezien wordt speelgoed gemaakt van virgin plastics, oorspronkelijk komt het dus uit aardolie", legt Pype uit. "Maar men is al langer op zoek naar een alternatief en uiteindelijk is Playmobil bij ons terechtgekomen. Een koelkast is namelijk een redelijke monostroom, dat betekent dat het weinig vervuild is met andere kunststoffen. De kunststof in koelkasten is ook heel zuiver omdat het in aanraking komt met voeding. Natuurlijk moet er nog steeds goed gesorteerd worden en daar hebben we in samenspraak met Playmobil goed naar gekeken."