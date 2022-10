Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelt voor dat federale ministers 8 procent inleveren op hun loon

Ministers die inleveren: de begroting wordt er niet door gered, maar symbolisch kan zo'n maatregel belangrijk zijn. De maatregel die De Croo voorstelt, komt neer op zo'n 20.000 euro bruto per jaar voor een minister. Nu verdienen federale ministers zo'n 250.000 euro bruto per jaar. "Een sterk stijgende wedde geeft de indruk dat er lucratieve doeleinden zijn, wat het vertrouwen in het politieke systeem schaadt", zegt De Bleeker. Ze antwoordde op enkele vragen in de Kamer in de plaats van de premier, die in Tsjechië is voor de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG).