Premier De Croo (Open VLD) woont Europese Politieke Gemeenschap bij, zonder Rusland en Wit-Rusland: "Dit toont hoe geïsoleerd ze zijn"

Ook dat landen als het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Moldavië al interesse hebben betoond om een volgende bijeenkomst van de EPG te organiseren, bewijst dat er nood is aan dit format, meent De Croo. Macron zelf sprak de hoop uit dat de nieuwe club twee keer per jaar gaat vergaderen. "We delen dezelfde ruimte, vaak dezelfde geschiedenis en we moeten samen onze toekomst schrijven", zei de Franse president. Scholz hamerde dan weer op een losse structuur. "Dit gaat niet over het creëren van een nieuwe instelling met een administratie en bureaucratie".