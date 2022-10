Leerlingen VTI Brugge werken mee aan restauratie Belfort: "Als ik terugkeer met mijn gezin later, zal ik nog altijd trots zijn"

De werken worden uitgevoerd door Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster. Zij riepen dus de hulp in van het VTI. Tot groot enthousiasme van onder meer Aaron Vanpoucke, leerling aan het VTI. "Het is een unieke kans voor ons. Op school leren we metsen, maar we moeten alles telkens weer afbreken. Dat is nu niet zo. Misschien passeer ik hier later wel met mijn gezin of vrienden en dan kan ik zeggen dat ik daaraan heb meegeholpen. Dat is toch wel iets om trots op te zijn."

"Het is een unieke kans voor beide partijen en misschien wel de start van een blijvende samenwerking in de toekomst." zegt Julie Houwen, campusdirecteur VTI Brugge. "Op die manier willen we de laatstejaars klaarstomen voor een toekomst in de wereld van de bouw. Door samen te werken hopen we de aantrekkingskracht van een opleiding in de bouw terug aantrekkelijker te maken."