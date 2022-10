Flitsmarathon in politiezone Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant: meeste overtredingen gebeuren in een zone 30

In de zone Mechelen-Willebroek werden in totaal 9575 bestuurders gecontroleerd op 16 plaatsen. 656 (6,85 procent) reed te snel.

De meeste overtredingen werden genoteerd in de Karolingenstraat in Mechelen, waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden. Ruim een kwart van de gecontroleerde bestuurders hield zich daar niet aan. Ook in de Muizenhoekstraat in Mechelen mag je maar 30 per uur rijden, maar daar werd iemand betrapt die 60 kilometer per uur reed. Daarnaast reden twee bestuurders respectievelijk 80 en 81 in straten waar de snelheid tot 50 kilometer per uur beperkt is.

De zwaarste overtreding werd vastgesteld op de R6 in Mechelen. Daar reed een chauffeur 112 per uur, terwijl er een snelheidsbeperking van 70 per uur geldt.