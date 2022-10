Royals op zondag - Koning Charles (wijselijk) niet naar klimaattop in Egypte en "m'as-tu-vu" op de modeweek van Parijs

Charles past deze keer - als koning en in overleg - voor de klimaattop. Hij poseert met zijn opvolger in Buckingham Palace. De ordeverstoorders tijdens de rouwstoet van de Queen komen er niet zomaar mee weg. In Parijs zetten de Grimaldi's graag door hun aanwezigheid de modeweek in de kijker. En koning Filip en Mathilde waren op werkreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Elke zondag varen we in het kielzog van de royals met een overzicht van het kleine en grote nieuws.