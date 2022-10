Russisch president Poetin wordt 70 jaar: van oud-spion tot gevreesde tiran, 7 sleutelmomenten in zijn leven

Vladimir Poetin werd in Leningrad geboren in 1952, te midden van de Koude Oorlog. Hij groeide op in een grimmige buurt in het centrum van Leningrad. De stad werd in die periode door bendegeweld overspoeld, wat er onder meer toe leidde dat Poetin lessen nam in sambo, een populaire Russische gevechtssport. Poetin was best een vechtersbaas op school. Een goede vriend van hem herinnerde dat "hij met iedereen ruzie kon hebben omdat hij van niemand schrik had". Later startte Vladimir Poetin ook met judo. Hij was erg vastberaden en gedisciplineerd, waardoor hij op zijn achttiende al een zwarte gordel in de gevechtssport bezat.