Meer controles op sociale fraude kunnen België miljoenen euro's opleveren, zegt inspectiedienst: "Maar we vissen met klein schepnetje"

Vaak zijn het complexe onderzoeken. "Je moet eerst in kaart proberen te brengen wie is wie. Wie werkt voor wie? In de bouwsector heb je heel vaak ketens van onderaanneming en is het niet altijd van in het begin duidelijk wie de werkgever is, wie zelfstandig te werk gaat. Dat is moeilijk en tijdrovend vooral", zegt directeur-generaal Jona Ceuppens.

Bij de controleactie die "Terzake" kon volgen, stoten de inspecteurs op twee Brazilianen. Het verplichte A1-document (over de socialezekerheidswetgeving die van toepassing is) lijken ze te kunnen voorleggen, al heeft de inspecteur van dienst zijn twijfels. "De Belgische firma die hen hier via een Portugese firma tewerkstelt heeft al een geschiedenis van valse A1's. Een valse A1 betekent dat ze het ofwel niet kunnen krijgen of dat ze het niet hebben aangevraagd. Meestal is het het eerste."