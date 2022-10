Touring raadt automobilisten in Frankrijk aan voldoende brandstof te voorzien

Mobiliteitsorganisatie Touring raadt automobilisten die naar Frankrijk rijden aan om zich te informeren over de beschikbaarheid van brandstof daar. Ruim een op de tien tankstations in Frankrijk kampt met brandstoftekorten door een staking bij TotalEnergies, die al tien dagen duurt en waardoor meerdere raffinaderijen geblokkeerd zijn. Ook de twee raffinaderijen van Esso-ExxonMobil in Frankrijk ondervinden hinder van een staking.