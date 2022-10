UNIZO-topman roept Antwerpenaren op: "Ga in West-Vlaanderen werken"

De Belg is bijzonder honkvast als het gaat over zijn arbeidsplaats. Te honkvast vindt Danny Van Assche, de topman van ondernemersorganisatie UNIZO. Daarom lanceert hij in Gazet van Antwerpen een opmerkelijke oproep: "Beste Antwerpenaren, ga ook eens in West-Vlaanderen werken." Van Assche gaf meer uitleg aan Radio2 in Antwerpen.

"We stellen al lang vast dat bijzonder weinig Brusselaars en Walen in Vlaanderen komen werken hoewel daar meer jobs zijn", zegt hij. "Maar hetzelfde geldt binnen Vlaanderen. In Oost- en West-Vlaanderen is de spanning op de arbeidmarkt veel scherper dan in Antwerpen. Maar weinig mensen uit Antwerpen gaan er werken. We horen verdomd weinig Antwerps in bijvoorbeeld Roeselare waar ze het overaanbod aan Antwerpse werkzoekenden goed kunnen gebruiken", aldus Van Assche. UNIZO spreekt van 50.000 Antwerpse werkzoekenden voor 22.000 openstaande vacatures, en ziet een surplus van 28.000 mensen.