Urbanus maakt nieuwe plaat, met nummers over "woke" en influencers: "Ik blijf zeggen wat ik te zeggen heb"

Op zijn nieuwe plaat bezingt Urbanus opnieuw een bont allegaartje aan onderwerpen. Maar over corona zwijgt hij in alle talen. "We kunnen daar niet over blijven zagen", vindt hij. "Ik heb wel een nummer gemaakt over de energiecrisis. En ik breng een ode aan mijn vrouw Nadine, in ”Liefste egaatje”. “Eega”, dat is zo’n typisch woord uit kruiswoordraadsels. Ik kan het niet aanzien hoe vrouwen in veel landen nog altijd onvoldoende gerespecteerd worden”, klinkt het hoofdschuddend.

In “Influencer” steekt Urbanus de draak met de onlinewereld. “Insta-instagram-gram-gram ik kan niks, maar ik maak veel reclam”, klinkt het onder meer. “Ik doe mijn best om mee te zijn, maar ik ben een mens met een onlinebeperking. Gelukkig helpen mijn kinderen daarbij. Ik heb hen gevraagd welke platformen er bestaan, om niet over de fax te moeten zingen”, lacht Urbanus. “Het is me trouwens opgevallen dat de jonge generatie mij vaak ontdekt via fragmenten op YouTube. Hun ouders zien dat ze moeten lachen met mijn strips, en vertellen dan dat ik ook comedy en liedjes maak.”