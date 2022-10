Van waar komt ons gas en kan het niet goedkoper?

Het valt af te wachten wat er uit de Europese besprekingen komt. Los van de discussie over een plafond kun je je ook deze vraag stellen: waarom kunnen wij geen lagere prijzen bedingen bij onze belangrijkste partnerlanden? "Van je vrienden mag je toch wat meer verwachten", zei Ivo Van Isterdael, gasexpert bij de Creg, begin september in een artikel in Knack. Hij legde uit: "Als we in oorlog zijn, dan zouden onze drie vrienden – de VS, Qatar en Noorwegen – moeten zeggen: wij leveren u gas tegen 50 euro per megawattuur. (In plaats van 180 nu, NVDR.) De marktprijs zou onmiddellijk in elkaar stuiken, je kunt Poetin op die manier economisch afmaken."