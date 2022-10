Uitzonderlijk veel eikels in Buggenhoutbos dit jaar: tot wel 15.000 kilo opgevangen in netten

De eikeloogst in Buggenhoutbos is dit jaar een uitzonderlijk groot succes. Volgens boswachter Reinhart Cromphout zullen er in totaal tot wel 15.000 kilogram eikels opgevangen kunnen worden. Op dit moment liggen er grote netten tussen de eiken om de vruchten die afvallen, op te vangen. De grote oogst is fantastisch nieuws, want de Buggenhoutse wintereiken zijn van een topkwaliteit. De oogst wordt verdeeld in Vlaanderen, en de eikels worden later, wanneer ze uitgegroeid zijn tot kleine boompjes, voor een deel verkocht in het buitenland.