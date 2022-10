"Ik ben zo verliefd! Wat moet ik doen?" Velma uit "Scooby-Doo" komt na jarenlange hints officieel uit de kast

Voor de fans van Scooby-Doo én van Velma is het geen geheim dat Velma verliefd wordt op vrouwen. Ze vroegen zich al jaren af wanneer ze ook "officieel" uit de kast zou komen en sommigen betreurden dat het maar bleef aanslepen. Filmmakers en producenten hebben eerder al geprobeerd om van Velma een lesbisch personage te maken, maar dat is nooit gelukt, naar verluidt omdat de studio het niet zag zitten.

Twee jaar geleden schreef scenarist James Gunn over Velma in de live-actionfilm "Scooby-Doo" uit 2002: "Velma was expliciet lesbisch in mijn initiële script. Maar de studio bleef het maar afzwakken en afzwakken, waardoor het dubbelzinnig werd (in de opnames), tot niets (in de film die uiteindelijk gereleased werd), en uiteindelijk een vriendje (in de sequel)." Hij schreef dat op Twitter als reactie op een opmerking van een fan, maar de tweet is nu verwijderd.

In 2020 postte Tony Cervone, een van de makers van "Scooby-Doo! Mystery Incorporated" op Cartoon Network (2010), een foto op Instagram waarin Velma poseert voor een Pride-vlag. "We hebben onze bedoelingen tien jaar geleden zo duidelijk gemaakt als we konden", schreef hij. "De meeste van onze fans begrepen de boodschap. Aan wie dat nog niet deed, raad ik aan om nog eens goed te kijken." In een reactie aan een fan klonk het: "Velma in "Mystery Incorporated" is niet bi. Ze is lesbisch."