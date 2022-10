Fedasil dit jaar al 4.500 keer veroordeeld voor niet bieden van opvang aan asielzoekers: "Veel meer dan eerst gezegd"

Fedasil, dat instaat voor de opvang van asielzoekers in ons land, is dit jaar al bijna 4.500 keer veroordeeld omdat het asielzoekers geen opvang had gegeven. Dat meldt de Franstalige Brusselse arbeidsrechtbank. Het cijfer ligt veel hoger dan eerst gezegd. "Aan dit tempo halen we volgende week de 5.000 verzoekschriften", aldus persrechter Pascal Hubain van de arbeidsrechtbank.