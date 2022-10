26 bibliotheken in Vlaanderen bieden gratis onlinefilms aan: "Niet veel mensen hebben nog een DVD-speler"

Vanaf vandaag kan je via 26 bibliotheken in Vlaanderen bij je thuis gratis films bekijken. 14 van die bibliotheken bevinden zich in Oost-Vlaanderen. Ook Stekene is in het proefproject Cinébib gestapt. Zowel volwassenen als kinderen vinden er hun gading, en hebben dus geen DVD-speler meer nodig. "Want veel mensen hebben die niet", zegt Gunter Van Campenhout, schepen voor Cultuur in Stekene (N-VA). "Onze DVD's blijven beschikbaar, en er zijn nog veel mensen die ze ontlenen. Maar het is een logische ontwikkeling dat we meer en meer online aanbieden", zegt Van Campenhout.