Vicepremier Dermagne (PS): "Niet morrelen aan indexkoppeling, eventueel wel uitstel betaling bijdragen sociale zekerheid"

Vandaag geeft vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) aan dat hij niets wil veranderen aan de automatische indexkoppeling. Maar hij wil bedrijven in moeilijkheden wel tegemoet komen op het vlak van de betaling van de bijdragen aan de sociale zekerheid.

"Ik ben zeker niet tegen uitstel van betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen", zegt Dermagne in de Kamer. "Dat is al gebeurd tijdens corona en dat ligt ook op de tafel van de regering nu. Ik steun dat voorstel. Dat is absoluut nodig voor vele bedrijven, maar er moeten voorwaarden zijn. Dat kan niet als algemene maatregel die geldt voor alle bedrijven", aldus Dermagne. "Dat moet doelgericht zijn."

De vicepremier zei niets over een eventuele vrijstelling van betaling voor de bedrijven van bijdragen aan de sociale zekerheid.

Voor Kamerlid Jean-Marie Dedecker (onafhankelijk) is er geen twijfel: "Collega Lachaert, een ding is duidelijk: Uw proefballonnetje is al doorprikt."