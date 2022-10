Na oproep om kritieke infrastructuur in Europa beter te beschermen, hoe zit dat in ons land? "België is een beetje het centrum van kritieke infrastructuur"

Sabotage van kritieke infrastructuur zou zeker ook in België kunnen, en kan zelfs een realistisch scenario zijn. Dat zegt veiligheidsexpert Kenneth Lasoen van Universiteit Antwerpen, na de oproep van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om kritieke infrastructuur beter te beveiligen in Europa. België heeft heel wat zogenoemde "kritieke infrastructuur", zeker omdat het een internationaal knooppunt is van gasleidingen. Maar ook het financiële systeem Swift is hier gevestigd. We zouden best wat vaker stresstests uitvoeren om beter voorbereid te zijn, zegt Lasoen.