Week van het Nederlands: zoals wiedergutmachungsseks, maar nog beter

Tromgeroffel en trompetgeschal: we vieren de Week van het Nederlands, dames en heren. Als ik thuis met dat nieuws uitpak, krijg ik in het beste geval twee verveelde puberblikken in ruil. Taal is ‘fokking saai’ en je kunt er geen snapstreaks mee verzamelen. Daarom vermeld ik de feestweek niet in het huishouden en zwijg ik wijselijk over mijn affaire met mijnheer N.



Mijnheer N. is het Nederlands. Hij verschaft me als minnaar eindeloos genot, zelfs wanneer ik het niet verwacht. Doet me op mijn onderlip bijten als hij me in elke hoek van de kamer met woorden verrast. Mijnheer N. beroert, ontroert en voert mij naar ongekende hoogtepunten. Ik koester die beleving door te lezen en van zijn woordenschat te genieten. Door te schrijven en me aan zijn potentie te laven. Ik word compleet week van het Nederlands – slik!

Ja, ik wijs de kroost discreet terecht als er hoofdletters in een tekst ontbreken of als ze zondigen tegen de dt-regels uit de wereld van mijnheer N. ‘Fokking zwak’ heet zoiets. Uit liefde voor hem stuur ik teksten bij als collega’s erom vragen, als hun tekstopbouw hapert of als ze per abuis zondigen tegen betrekkelijke voornaamwoorden. "Het feestje die, het meisje die", weet u wel, de klassieke uitschuivers.

Ook ik zondig er soms tegen en als mijnheer N. me daarop wijst, weet ik dat ik bij hem in het krijt sta. Ik toon berouw, corrigeer mezelf en daarna omhels ik hem inniger dan ooit. Het is zoals wiedergutmachungsseks, maar dan nog beter, tot we uitgeput en verzadigd in elkaars armen vallen.