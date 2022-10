Sint-Pieters-Leeuw plaatst 14 nieuwe welkomstborden met skyline en Vlaamse leeuw: "Inspiratie gehaald bij buren van Dilbeek"

"We hebben onze inspiratie gehaald bij de buren van Dilbeek", geeft burgemeester Jan Desmeth (N-VA) toe bij radio2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Maar we hebben de silhouetten van de skyline natuurlijk vervangen door onze eigen blikvangers, zoals de watertoren langs de Brusselbaan, de kerk en de voormalige VRT-zendmast."

Dat er ook een Vlaamse Leeuw op het bord staat, vindt de burgemeester vanzelfsprekend. "Wij vinden dat nogal logisch. Iedereen weet dat we in Europa, in België leven. Maar hier in de Vlaamse Rand moeten we toch bij bepaalde mensen ook nog duidelijk maken dat dit het Vlaams Gewest is. Voor ons is dat bij wijze van spreken één en ondeelbaar", stelt Desmeth.