Zeker 31 doden bij schietpartij in kinderdagverblijf in noorden van Thailand

In het noorden van Thailand zijn zeker 31 doden, zowel kinderen als volwassenen, gevallen bij een schietpartij in een kinderdagverblijf. De schietpartij vond plaats in de provincie Nong Bua Lamphu. De schutter is een gewezen politieagent. Volgens Thaise media heeft hij zelfmoord gepleegd en zou hij ook zijn vrouw en kind hebben gedood.