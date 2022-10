Zoute Grand Prix in Knokke-Heist verwacht 300.000 bezoekers: "Exclusieve wagens op een unieke locatie" 

Komend weekend organiseert Knokke-Heist de Zoute Grand Prix. Hét evenement voor de badstad. Er worden zo'n 300.000 bezoekers verwacht. Organisator Filip Bourgoo: "We zijn er bijzonder trots op omdat dit de autosalons in Europa vervangt. Vroeger had je de premium salons in Parijs, Genève en Frankfurt. Die zijn verdwenen tijdens corona. We hebben daarvan gebruik gemaakt en gezegd: wij kunnen dat ook en zelfs veel beter. Bovendien zitten wij op een unieke locatie, aan zee. Wij maken het verschil met ons lifestyle gebeuren. Of een Ferrari nu in Knokke staat of in Parijs, het is dezelfde auto. Maar wat we errond doen, is heel belangrijk. Het lekkere eten, de sfeer, de muziek en de kameraadschap."