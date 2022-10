Eerste inspecties van lekken aan Nord Stream 1 en 2 "versterken vermoedens van ernstige sabotage"

Al snel waren er vermoedens van sabotage. Het Westen en Rusland wezen in elkaars richting. De eerste inspecties van de lekken versterken die vermoedens, laat het Zweedse parket vandaag weten, dat de situatie "ernstig" noemt.

"We kunnen vaststellen dat er ontploffingen zijn geweest vlak bij Nord Stream 1 en 2 in de Zweedse exclusieve economische zone, die aanzienlijke schade hebben veroorzaakt aan de gaspijpleidingen, zegt de Zweedse procureur Mats Ljungqvist in een persbericht.

Op de locaties van de lekken is bewijsmateriaal verzameld dat nu zal worden geanalyseerd. Er is geen informatie gegeven over de aard van de bewijzen en de manier waarop de onderzeese inspecties zijn gebeurd.