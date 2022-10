Twintiger uit Olen krijgt 4 jaar voorwaardelijk voor bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik

Een 28-jarige man uit Olen is door de correctionele rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar voor het bezitten en verspreiden van beelden van kindermisbruik. De man wisselde via internet seksueel getinte foto's van minderjarigen uit en probeerde via chatrooms naaktfoto's van jonge meisjes te bemachtigen.