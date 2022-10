85-jarige toerist rijdt auto klem op sokkel "Dorre De Bakker" in Diestsestraat in Leuven

Achter het stuur zat een Leuvenaar van 85 die al jaren in Wallonië woont. Hij en zijn vrouw zijn vandaag 55 jaar getrouwd. Om dat te vieren kwamen ze vandaag vanuit Chimay naar de stad waar ze elkaar 60 jaar geleden leerden kennen. Ze waren op zoek naar hun hotel in de Tiensestraat. Hoe ze uiteindelijk op de sokkel zijn beland is niet duidelijk voor de echtgenote van de man. "Ik was naar het kaartje van het circulatieplan aan het kijken, want moesten naar de Tiensestraat", zegt ze. "Dat circulatieplan, zeggen we in het Frans, is niet 'fluïde'."

Het weekendje voor hun huwelijksverjaardag wordt ingekort, morgen gaan ze alweer naar huis. "We gaan het wel niet aan onze kinderen vertellen, anders gaan we nooit meer met de auto mogen rijden", lacht de echtgenote. Tegen 16.00 uur was de takelwagen er om de wagen van het koppel van het heuveltje te slepen. De politie beloofde hen veilig naar hun hotel te escorteren.