Nooit te laat om in het huwelijksbootje te stappen: Paul (95) en Maria (90) uit Laken trouwen na relatie van 50 jaar 

Vijftig jaar geleden vroeg Paul Maria al ten huwelijk, maar zij was al eens gescheiden geweest en wilde liever van het leven genieten. Een vijftal maanden geleden verhuisde het koppel van hun woning in Sint-Agatha-Berchem naar het rusthuis in Laken. Daar heeft Paul Maria nog eens ten huwelijk gevraagd, deze keer was het antwoord wel "ja". “Nu we ons levenseinde naderen, wilde ik nog mevrouw Rosy van haar maken”, zegt hij.