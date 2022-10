"Een universele kunstenaar voor alle generaties": kleurrijke expo Joan Miró opent in Bergen

Het is alweer een hele poos geleden dat er nog zoveel werken tegelijk van Joan Miró in ons land te zien waren. Elf jaar geleden was er een expo in de ING-galerij in Brussel en voor de laatste tentoonstelling in een museum moeten we terug naar 1956 in het PSK in Brussel. Tijd voor een frisse blik en een nieuwe greep uit de kunst van Joan Miró (1893-1983), dit keer in het BAM in Bergen.