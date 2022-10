Wegenbouwbedrijf Colas NV in Wijnegem mag niet uitbreiden van minister Demir: "Eerst stof-, geur- en geluidshinder beperken"

In december 2021 had de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning verleend aan Colas NV om de asfaltcentrale verder te exploiteren, en om het bedrijf uit te breiden met een betoncentrale en een extra opslagplaats vlakbij een woonkern in Schoten. Buurtbewoners en de gemeentebesturen van Wijnegem en Schoten gingen in beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De buurt is bezorgd over stof-, geur- en geluidshinder. Demir heeft oren naar de bezorgdheden en besliste om de uitbreiding niet goed te keuren.