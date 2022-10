Bisdom Brugge opent belevingscentrum "Biblia": bekijk, ruik, hoor en voel de Bijbel

De Bijbeltentoonstelling in de abdij van Zevenkerken maakt plaats voor Biblia in het Grootseminarie in Brugge. Vroeger werden op die locatie priesters opgeleid. Nu wordt de plek een Bijbels belevingscentrum. "Het doel is om mensen binnen te leiden in de wondere wereld van de Bijbel", vertelt Piet Raes, de voorzitter van de Bijbeldienst van het bisdom Brugge. "Het is gericht op mensen met en zonder voorkennis."