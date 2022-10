Betonfabriek Ebema schroeft productie in Zutendaal terug: "Stijgende energieprijzen en minder vraag in tuinbouw"

Ebema heeft vestigingen in Grobbendonk, Rijkevorsel en Zutendaal. Het bedrijf levert onder meer aan gemeenten, maar helpt ook particulieren, vooral in de tuinbouw. Het zijn net die betonnen tuinelelementen die in Zutendaal gemaakt worden en waarnaar de vraag sterk terugvalt. "We hebben 2 fantastische jaren voor de tuinbouw gehad dankzij corona", begint marketingmanager Herwig Dessers. "De tuin werd toen heel belangrijk, maar we zien dat de vraag ondertussen verminderd is. Wij zijn wel blijven produceren, waardoor we nu meer dan genoeg materialen hebben in onze stock om aan mensen te leveren. Het heeft dus geen zin om de fabriek op volle toeren te laten draaien."