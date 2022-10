Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt voor "armageddon" als Rusland kernwapens inzet

De Amerikaanse president Joe Biden gelooft dat Poetin "geen grap maakte" toen hij over het "mogelijke gebruik van een tactisch kernwapen of biologische of chemische wapens sprak". "Want zijn leger presteert beduidend ondermaats", zei Biden op een bijeenkomst van donoren voor zijn Democratische partij.

"Voor de eerste keer sinds de Cubaanse rakettencrisis hebben we een directe dreiging van het gebruik van kernwapens. We zijn niet meer geconfronteerd geweest met het vooruitzicht van een armageddon sinds Kennedy (de Amerikaanse president John F. Kennedy, red.) en de Cubaanse rakettencrisis", zei Biden.