Mag Brussels minister Alain Maron (Ecolo) vroeger stoppen om zijn kind in de crèche op te halen? Of geniet hij zo een privilege dat vrouwen niet is gegund?

Laten we niet mannen misgunnen wat vrouwen jarenlang misgund werd, roept Bieke Purnelle op. “Ik begrijp dat vrouwen misnoegd zijn, maar laten we het debat voeren over hoe ouders werk en gezin kunnen combineren, en hoe ouders met een politiek mandaat in beide rollen kunnen functioneren. We moeten niet mannen dingen misgunnen omdat het ons niet gegund is geweest. Daarmee misgunnen we vaders het recht op betrokken ouderschap. Iets wat ook ten koste van de kinderen gaat, een perspectief dat heel vaak mist in dit debat.”