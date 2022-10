Binnenspeeltuin in Herent organiseert spelletjesnamiddag om ouderen opnieuw aan te trekken: “Zijn na corona weggebleven”

“Alles loopt weer zoals voordien, maar we missen toch wel wat ouderen”, zegt zaakvoerder Stijn Vander Elst. “Daarom willen we die mensen weer naar hier krijgen. We hebben elke week twee verschillende dagschotels, vis en vlees aan een laagdrempelige prijs, met een soepje en een koffie erbij. En we organiseren op donderdag een gezelschapsspelletjesnamiddag, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten bij een spelletje Rummikub, een kaartspel of een gezelschapsspel.”