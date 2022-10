Brits handelsminister Burns uit de regering gezet, na beschuldiging over wangedrag

Wel staat dus vast dat de zaak ernstig wordt genomen. Hij behoudt voorlopig wel zijn zetel in het parlement, als onafhankelijke. Conor Burns liet aan de krant "The Sun" al weten dat hij zal meewerken aan het onderzoek, en zijn naam wil zuiveren.

Burns is een nauwe medestander van voormalig premier Boris Johnson. Het is al de tweede keer in zijn carrière dat hij aan de kant wordt geschoven als minister van handel. In april 2020 werd hij ook al ontslagen, toen omdat hij zijn invloedrijke positie had misbruikt. Hij zou druk uitgeoefend hebben op iemand, die verwikkeld was in een familievete.