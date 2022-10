Bus van De Lijn rijdt zich vast onder fietsersbrug in Brugge

In Sint-Michiels bij Brugge gebeurde vanmiddag even over 13 uur een bizar ongeval. De bus reed zich vast onder een fietsersbrug. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de parking van bioscoop Kinepolis. De bestuurder had de hoogte van de bus duidelijk verkeerd ingeschat. Waarom hij van de route was afgeweken, is voorlopig onduidelijk.

De bus had geen passagiers aan boord. Ook de bestuurder bleef ongedeerd, er vielen dus geen gewonden.