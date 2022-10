CHECK - Neen, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen staat niet als "Crimineelste vrouw van Europa" op cover van Duits weekblad

"De crimineelste vrouw van Europa" staat in het groot op de voorpagina van het Duitse weekblad Stern. Erachter een foto van Europees commissievoorzitster Ursula von der Leyen. In de ondertitel wordt de zo omschreven "ultraglobaliste" een complot met "WEF-fascisten" (World Economic Forum, red.) aangewreven. De foto doet hard de ronde op Twitter en wordt gretig gedeeld zoals hier te zien is.

Dat het van inslag links-liberale tijdschrift globalisten op de korrel neemt, zou gekund hebben, maar in deze gaat het om een moedwillige vervalsing van de voorpagina. Zoeken we via een databank even de meest recente edities van Stern op, dan botsen we al snel op de cover die model stond voor deze vervalsing.