Wat kunnen we verwachten van de "herfstgolf" van het coronavirus? 5 vragen en antwoorden

Intussen is de vaccinatiecampagne voor de herfstprik volop aan de gang. Het vaccin is aanbevolen voor mensen met een verhoogd risico en mensen boven de 50 jaar, maar het is niet verplicht.

Volgens viroloog Steven Van Gucht is het wel nog nuttig. "Je doet het in de eerste plaats voor jezelf", zegt hij daarover in "Laat". "Dat is het verschil met de vorige campagne: je moet er nu van uitgaan dat de meeste mensen nu wel een basisimmuniteit hebben. Als je een verhoogd risicoprofiel hebt, is dat niet voldoende, maar voor jonge mensen is de kans om in het ziekenhuis te belanden wel een pak kleiner".

Het grote voordeel: het nieuwste vaccin is aangepast aan de omikron-variant en zou daardoor een betere bescherming bieden. Volgens Van Gucht kan je met het vaccin misschien voorkomen om enkele dagen ziek in bed te liggen. Maar je hoeft je als jonge, gezonde persoon niet schuldig te voelen als je geen prik neemt, zegt Van Gucht. "Tenzij je misschien als jonge persoon in een gezin leeft waar een van de ouders een risicoprofiel heeft."