Ben je verplicht om je loonfiche te tonen aan een verhuurder? En mag zij of hij je weigeren als je huisdieren hebt? "De inspecteur" zoekt het uit

Leliaert is hier niet over te spreken. “Het spreekt voor zich dat discriminatie op geen enkele manier toegelaten is. Niet op basis van leeftijd, noch op naam of afkomst en dus ook niet op basis van je status. Je hoeft niet te vertellen of je gescheiden bent en of je al dan niet een alleenstaande ouder bent. Vragen naar de regeling rond co-ouderschap is een brug te ver."