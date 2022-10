Directeur Vlaams Vredesinstituut mocht kandidaat nomineren voor Nobelprijs Vrede, maar wie bepaalt uiteindelijk de winnaars?  

De prijs heeft een hele grote geloofwaardigheid, maar is bij momenten ook controversieel geweest. "Denk maar aan Barack Obama in 2009. De kritiek was toen dat dat veel te vroeg kwam en hij op dat moment nog niets bewezen had. Je hebt ook mensen die wel al iets bewezen hadden, maar nadien toch weer in een slecht daglicht kwamen te staan. Ik denk aan Aung San Suu Kyi in Myanmar. Zij was een bekende mensenrechtenactiviste, opposant van het regime die nadien zelf aan de macht kwam en een minderheid ging verdrukken." Pas 25 jaar na haar ontvangst van de Nobelprijs, kwam er heel wat kritiek op.