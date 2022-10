Discussie in Brussels Parlement omdat minister Alain Maron (Ecolo) commissie verlaat om dochter op te halen van crèche

Ook Brussels oppositielid Bianca Debaets (CD&V) vindt het net een goed signaal dat het ditmaal een man is die meldt dat hij zijn kinderen moet ophalen. "Het is een sterk signaal omdat die taak vroeger vaak in de schoenen van vrouwen werd geschoven. Ik vind het ook goed dat politici zelf het voorbeeld geven. Maar een andere vraag is misschien wel of hij de commissie dan niet anders had kunnen organiseren en die eventueel vroeger in gang had kunnen zetten."