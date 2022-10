De verdwijning van Tanja Groen na 30 jaar oplossen met DNA uit het huis van Marc Dutroux: zo hopen speurders dat klaar te spelen

Het DNA van elke persoon is uniek. In forensisch onderzoek kan het dus gebruikt worden om een dader aan een plaats delict linken. In dit geval willen onderzoekers DNA-materiaal van een vrouw dat gevonden werd in de woning en de wagen van Marc Dutroux vergelijken met het DNA van (verwanten van) Tanja Groen. Op die manier kunnen ze bepalen of zij ooit in de woning van Dutroux geweest is. "Hoe hoger de concentratie van huidcellen, hoe langer een persoon op een bepaalde plaats aanwezig was", gaat Claerhout verder. "Als we dan nog andere lichaamscellen aantreffen, zoals bloed, speeksel of sperma, heb je natuurlijk heel wat uit te leggen."