Drie mensen opgepakt voor inbraken in Oost- en West-Vlaanderen bij mensen die in kerk zaten of op de markt waren

"De inbrekers gingen er steeds van uit dat er niemand aanwezig was op het moment dat de slachtoffers naar de markt of de kerk gingen", legt Patrick Willocx verder uit. "Ze gingen meestal aan de haal met geld en juwelen en vaak lieten ze de woningen in kwestie in grote wanorde achter."

De verdachten werden tijdens enkele huiszoekingen opgepakt op hun adres in Henegouwen."We hebben in totaal 3 verdachten opgepakt, 2 broers zijn aangehouden, een derde man van 19 is onder strenge voorwaarden vrijgelaten."