EU stuurt missie om te bemiddelen in conflict Armenië-Azerbeidzjan

Armenië en Azerbeidzjan behoorden allebei tot de Sovjet-Unie, maar sinds het uiteenvallen in 1991 hebben ze al verschillende keren gevochten om grondgebied. Centraal in het conflict staat de status van de regio Nagorno-Karabach, een Armeense exclave in Azerbeidzjan die beide staten claimen. Maar ook de loop van de grens tussen de landen wordt betwist. In 2020 kwam het tot een gewapend conflict dat aan meer dan 6.000 mensen het leven kostte en waar pas een eind aan kwam na de tussenkomst van Russische vredestroepen.