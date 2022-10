6 jaar na aanslag in Zaventem kreeg Shanti (23) euthanasie wegens psychisch lijden, haar moeder getuigt: "Zo verder leven, was geen optie"

Uiteindelijk kon Shanti de reis die haar in maart 2016 werd afgepakt toch nog maken. Vorig jaar bezocht ze Rome met haar familie, als een soort van laatste wens. "Shanti wilde Rome nog zien, samen met ons. Dat was echt heel belangrijk voor haar. Ze heeft er zelf enorm van genoten, maar het was ook heel intensief voor haar."

"We zijn dankbaar voor de extra tijd die we gekregen hebben. Ondanks haar strijd hebben we nog veel samen kunnen doen En hebben we afscheid kunnen nemen."