Euthanasie van Shanti (23) werd op het laatste nippertje uitgesteld door anonieme klacht: "Ze heeft daardoor zes weken langer moeten lijden" 

De familie kreeg van de politie te horen dat de klager van mening was dat Shanti nog niet uitbehandeld was en dat er dus nog therapeutische behandelingen mogelijk waren voor haar. Uiteindelijk beslist het parket dat wél aan alle wettelijke voorwaarden voor euthanasie was voldaan. Maar zelfs daarna blijft er veel onzekerheid over.

"Je weet niet: kan de euthanasie nog wel doorgaan? Gaat er nog een arts zijn die de euthanasie durft uit te voeren? Gaat er een nieuwe klacht worden ingediend? We hebben dan beslist om, als de nieuwe datum er was, er met niemand meer over te praten", zegt Marielle. "Maar daardoor werd het voor ons wel veel zwaarder."

De mama van Shanti blijft ook achter met een gevoel dat hen (door de uitgestelde euthanasie) een mooi afscheid werd ontnomen. "Ik denk dat de persoon die een klacht heeft ingediend, totaal geen besef heeft wat dat voor ons en Shanti was", vertelt Shanti's broer. "Die persoon heeft zoveel mensen extra pijn bezorgd, terwijl iedereen naar vrede en rust verlangde."