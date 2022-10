CHECK - Hoe beroemdheden als George Clooney en Kanye West opduiken in valse verhalen

Ook rappers Jay-Z en Kanye West duiken op als hoofdrolspelers in een vals verhaal. Al enkele maanden gaat op verschillende sociale media als Facebook en TikTok viraal dat de twee al in 2011 de coronapandemie voorspelden. In hun lied "N***as in Paris" zou Jay-Z zingen "In 2020 there will be a global pandemic called COVID-19" ("In 2020 zal er een globale pandemie zijn genaamd COVID-19").

Kanye West zou daarop reageren met “Yeah, COVID-19, that's what he said. So all yall *** better wash your hands" ("Ja, COVID-19, dat is wat hij zei. Jullie wassen dus best allemaal jullie handen.") De video’s met dat fragment bereikten intussen miljoenen mensen.