Geen nooddorp voor Oekraïners in Vlaams-Brabant

Nu heeft de Vlaamse overheid beslist om de piste voor een nooddorp in Vlaams-Brabant te verlaten. "Na een aantal vergaderingen met verschillende bevoegde diensten van de overheid, de gouverneur en de gemeente, is beslist om op dit moment geen nooddorp te bouwen in de provincie", vertelt de burgemeester van Landen, Gino Debroux (Vooruit). "Intussen vangt onze stad wel nog Oekraïners op. Momenteel worden er 21 Oekraïners bij ons opgevangen in de collectieve huisvesting in het voormalige klooster. Nog eens 16 mensen worden opgevangen bij particulieren, zowel bij vrienden en familie als in gastgezinnen.”